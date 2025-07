Centrocampo, il Verona pensa a Folorunsho

Il calciatore è in uscita dal Napoli, su di lui anche il Cagliari

Michael Folorunsho è in uscita dal Napoli ed è al centro di alcune attenzioni sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nicolò Schira sul suo account X, non è solo il Cagliari ad aver manifestato un forte interesse per il classe ’98, ma anche il Verona sta cercando di riportarlo tra le sue fila.