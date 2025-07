Zanetti: “Sensazioni buone, continuiamo così”

Il tecnico: "Cerchiamo equilibrio. Maleh? Giocatore forte"

Mister, quali sono le sue prime sensazioni dopo l'amichevole di oggi? "Sensazioni buone per l'atteggiamento visto in campo, per lo spirito. È stata la partita dopo una settimana in cui abbiamo lavorato bene e duramente, i nostri giovani stanno facendo bene, mi sono piaciuti. Continuiamo così".

Domani rientrano Ghilardi, Suslov e Harroui, quale sarà il loro percorso di crescita? "La squadra in questo momento è in una fase di crescita. Deve essere completata, domani rientrare loro tre. Harroui lavorerà a parte per un primo periodo, ma lo recupereremo. Siamo un cantiere aperto ad oggi, ci saranno volti nuovi, l'importante è lavorare con chi c'è e questo lo stiamo facendo. È un gruppo con cui dall'anno scorso ci conosciamo già, sanno cosa chiedo, questo aiuterà anche l'ingresso dei nuovi".

Sta chiedendo in allenamento pressione alta da subito, l'ha già vista oggi? "Sì abbiamo cercato di restare nella metà campo avversaria, dovremo cercare di farlo sempre. È un percorso, vogliamo migliorare delle cose che l'anno scorso abbiamo un po' tralasciato. Stiamo iniziando un percorso diverso nel quale stiamo cercando di essere aggressivi, di stare alti, fraseggiare senza perdere la palla e lottare su ogni pallone, mantenendo alta l'umiltà sempre. La cosa più importante è l'equilibrio e ci stiamo lavorando".

Come sta andando Bernede da regista? "Sta facendo bene, ha le qualità per fare i play in fase di costruzione. Ha bisogno di giocare in quel ruolo per capire i posizionamenti, penso possa farlo bene, darci qualità. Questo è anche il momento in cui fare anche qualche esperimento, a lui piace questo ruolo, andiamo avanti".

Oggi ha giocato 90 minuti Perilli, quanto è importante per lei sapere se potrà contare su Montipò? "Montipò sta recuperando da un infortunio ma rientrerà settimana prossima. Il ragazzo mi ha dato massima disponibilità, è dentro il gruppo ed è un giocatore importante per noi, uno dei leader insieme a Serdar e Perilli. Dal punto di vista dell'esperienza dobbiamo mettere dentro qualcosa. Il mercato ha vie infinite, e lo sappiamo, ma è alla pari di altri e finché sono qui ci potrò contare".

Le piacerebbe riavere Maleh? Cosa può dirci di lui? "Di nomi in questi momenti se ne fanno tanti, lo conosco bene, è un giocatore forte dentro e fuori dal campo, ma oggi preferisco soffermarmi su chi c'è al momento. È una fase di mercato calda, ma le idee le abbiamo chiare. Faremo il massimo come ha detto oggi il nostro Presidente".

Cosa ha avuto Mosquera? "Ha avuto un affaticamento ma niente di che, rientrerà tra qualche giorno".

Primi pareri su Giovane e Ebosse? "Di Giovane confermo quello che avevamo visto. Ha doti tecniche importanti, un ottimo sinistro. Andrà rivisto tra qualche tempo, dopo averlo rimesso in piedi fisicamente, deve perdere qualche chilo ma è normale dopo il suo ultimo anno. Ha massima predisposizione al lavoro, lavora bene e ha un fisico che risponde, in un mese tornerà ai suoi livelli. Ebosse è un giocatore di spessore che ricopre tutti i ruoli in fase difensiva. È già stato capitano quando giocava in Francia, ha coraggio nel giocare il pallone, ci porta carisma e leaderhsip".

Nel secondo tempo abbiamo visto tanti giovani, chi potrà restare nel gruppo prima squadra? "Sul restare ci sarà da valutare e capire quale sarà la situazione migliore per loro. Più di uno potrebbero far parte del gruppo, penso ad Agbonifo e Cisse, oppure a Fallou e Calabrese. L'importante è che questi ragazzi abbiano lo spirito di farci vedere di che pasta sono fatti. Anche Charlys cresciuto molto, decideremo chi tenere in prima squadra nelle prossime settimane. Sono ragazzi che sono patrimonio dell'Hellas, faremo le scelte migliori per loro e per noi".

