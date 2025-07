Il Real Betis fa l’offerta per Ghilardi, trattativa in corso

Il Real Betis è in trattativa col Verona per l'acquisto di Daniele Ghilardi. A riportarlo è Sky. Il club spagnolo ha presentato una prima offerta di circa 9 milioni per il centrale dell'Hellas. Da capire la richiesta del Verona, ma il club di Siviglia è intenzionato ad andare in fondo e l'Hellas, dopo Coppola, potrebbe cedere anche Ghilardi.