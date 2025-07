Il Verona è arrivato Folgaria, dove sarà in ritiro fino al 27 luglio. Tre le amichevoli in programma per la squadra di Paolo Zanetti: mercoledì con la Top 22 Calcio Dilettanti, domenica 20 con il Rovereto, il 27, in chiusura, con la Virtus. Di seguito il video (di Hellas Channel) dell'arrivo dei gialloblù nella località trentina.