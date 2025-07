Zanzi: “Verona con grinta e passione: abbiamo fiducia”

Parlando delle scelte e dei programmi dell'Hellas, ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "I primi sei mesi sono stati importantissimi per noi. Siamo arrivati in mezzo al mercato e con una situazione di classifica non facile. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello della salvezza. Anche le difficoltà sono buone, così uno si rende conto del lavoro che serve. La strategia non cambia ora: servono grinta, passione e crescita. Siamo molto fiduciosi, stiamo lavorando quotidianamente, dal lato calcistico stiamo lavorando con Sogliano e anche con il mister Zanetti. Per crescere vogliamo che la squadra abbia più successo possibile. Il mercato è lungo, ogni giocatore è scelto in modo molto preciso, sono molto ottimista".