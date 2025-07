Ufficiale, Ebosse al Verona

Nato ad Amiens, in Francia, l’11 marzo 1999, Ebosse è un difensore centrale mancino, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lens, ha esordito tra i professionisti nella stagione 2016/17. In carriera ha vestito le maglie di Lens, Le Mans, Angers e Udinese, totalizzando oltre 100 presenze tra Ligue 1, Ligue 2 e Serie A. Con l’Udinese, ha debuttato in Serie A il 13 agosto 2022, nella sconfitta contro il Milan, arrivando a collezionare 22 presenze complessive in maglia bianconera nella stagione 2022/23.