Duda saluta il Verona: “Per sempre vostro tifoso”

Ha scritto il centrocampista, che lascia l'Hellas dopo la scadenza del contratto con la società gialloblù (sta per chiudere il passaggio all'Al-Ettifaq, in Saudi League): "2 anni e mezzo in un club dove mi sono sentito come a casa. E tutto questo grazie a voi — le persone del club e della città. Permettetemi di ringraziarvi per tutto. Auguro solo il meglio a questo posto speciale. Sarò sempre un vostro tifoso. Grazie, Verona!".