Erabi, il Verona prova ad accelerare

Hellas in trattativa con l'Hammarby per il centravanti svedese

Il Verona prova ad anticipare il Sassuolo per Jusef Erabi. L'attaccante svedese dell'Hammarby è valutato dal suo club circa 6 milioni di euro. L'Hellas starebbe trattando per un prestito con diritto di riscatto per la punta ventiduenne, che in attacco andrebbe ad aggiungersi all'altro svedese Amin Sarr, riscattato dal Verona.