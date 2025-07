Serdar: “Pronto per fare il capitano del Verona. Qui si deve lottare, chi arriva deve saperlo”

Il centrocampista: "Il mio obbiettivo è stare bene. Duda mi mancherà, spero di incontrarlo di nuovo"

Redazione Hellas1903 14 luglio - 21:12

Nel ritiro a Folgaria Suat Serdar ha rilasciato alcune dichiarazioni a Hellas Channel.

"Sono stato in vacanza in Giappone - dice il centrocampista - un bellissimo paese, poi ho raggiunto la mia famiglia in Germania e ho fatto una settimana a Palma de Majorca. Ora sto bene, abbiamo ripreso il lavoro, i primi giorni sono stati un po' duri, ma siamo tutti contenti di essere tornati ad allenarci.

Il mio primo obbiettivo è quello di stare bene. L'anno scorso è stata una stagione difficile. Ho lavorato molto da solo prima del ritiro e ho consultato medici per prendermi cura del mio corpo. L'allenatore? Importante non averlo cambiato. Ci sono anche tanti ragazzi nuovi e il mister chiede tanto durante gli allenamenti.

Non c'è più Duda? È un giocatore molto forte e mi mancherà molto, mi sono trovato molto bene in campo con lui. Spero di incontrarlo di nuovo in futuro, non si sa mai, gli auguro il meglio.

Io capitano? È una decisione che prenderà il mister, io mi sento pronto e in grado di poterlo fare. so di essere importante per la squadra, che aiuterò comunque, che diventi o meno il capitano.

Chi arriva al Verona deve sapere che qui dovrà lottare e lavorare duro. La serie A è un campionato difficile. La chiave per noi è quella di essere una squadra, restare uniti, solo così possiamo raggiungere gli obbiettivi".