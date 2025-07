Nuove panchine per i due tecnici

Dopo l'esperienza poco felice all'Athens Kallithea, (lo scorso anno era un nome per quella del Verona che poi scelse Zanetti), Massimo Donati torna in pista, e lo fa sulla panchina della Sampdoria. Oggi l'ufficialità. Un altro ex gialloblù torna ad allenare dopo la parentesi negativa al Monza, si tratta di Salvatore Bocchetti, chiamato da Tony D'Amico a dirigere l'Under 23 dell'Atalanta.