Real Betis, offerta insufficiente per Ghilardi

La trattativa tra Real Betis e Verona per Daniele Ghilardi non sarà facile perché al momento ci sono delle differenze molto grandi tra quanto il Real Betis è disposto a pagare e quanto l'Hellas chiede per il suo giocatore. Per il momento, il Real Betis offre un massimo di 4 milioni di euro, mentre il Verona ne chiede 10 per dare il via libera al trasferimento del difensore. Il club spagnolo è pronto a virare su Saba Goglichdize. A riportarlo è estadiodeportivo.com.