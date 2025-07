Ufficiale, Giovane al Verona

Dopo essersi messo in mostra con la formazione Under 20 del Club paulista debutta nel Campeonato Brasileiro Série A il 10 aprile 2022 in Botafogo-Corinthians. La sua prima rete nella massima serie brasiliana la mette a segno il 29 novembre 2023, nel match contro il Vasco da Gama vinto per 4-2. In totale, ha collezionato 47 presenze, 3 gol e 1 assist in Prima Squadra, partecipando anche alla Copa do Brasil, alla Copa Libertadores e alla Copa Sudamericana.