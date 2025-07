Abbonamenti Verona, via alla campagna 2025-2026

Prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione, riduzione anche per gli Under 26

Redazione Hellas1903 9 luglio - 12:33

Inizia oggi lacampagna abbonamentigialloblù per la stagione sportiva 2025/26. Un'altra annata in Serie A - la settima consecutiva - da vivere, come sempre, tutti INSIEME al Bentegodi.

Per vivere al fianco dei gialloblù ogni emozione della Serie A, il Club per questa stagione ha deciso di mantenere i prezzi degli abbonamenti a tariffa intera invariati rispetto allo scorso anno, aggiungendo anche una novità.

Da quest'anno è stata introdotta una nuova fascia di età che potrà usufruire delle riduzioni: oltre agli Under 14, Under 18, Over 60 e Donne, anche gli Under 26 (19-25 anni) potranno godere di prezzi agevolati per assistere alle sfide casalinghe dei gialloblù.

Un'altra importante novità della stagione 2025/26 è We Are Hellas, il nuovo programma di membership gialloblù che riserverà sconti, benefit e vantaggi a tutti coloro che decideranno di sottoscriverla gratuitamente online. Per chi vorrà abbonarsi e ha già sottoscritto la membership, o lo farà nei prossimi giorni, sarà riservata una fase dedicata in cui abbonarsi alla stagione 2025/26, dal 28 luglio al 5 agosto.

Sarà comunque possibile iscriversi aWe Are Hellasdurante tutto l'arco della stagione, per poter usufruire di tutti i suoi vantaggi e entrare a far parte del mondo gialloblù.