Giovane: “Un sogno giocare in Europa, grazie Verona”. Zanzi: “Lo seguivamo da tempo”

Giovane: "Ringrazio Dio, grazie al presidente per le parole che ha avuto e grazie per la fiducia. Mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato, il loro interesse nei miei confronti risaliva già allo scorso anno, a gennaio. Ora sono felice che sia andata in porto. Penso di arrivare in grande club, in un grande campionato e in una grande città. La mia ispirazione è Ronaldo il Fenomeno, e guardo a lui in virtù del ruolo in cui gioco.