Verona, Audero prima scelta se Montipò non resta

Il portiere non rimarrà al Como, all'Hellas piace molto

Emil Audero è la prima scelta del Verona in caso di partenza di Lorenzo Montipò.

Di rientro al Como dopo il prestito al Palermo, Audero non rientra nei piani del club biancazzurro.

L'Hellas attende in tempi brevi una risposta da Montipò sull'offerta di rinnovo fino al 30 giugno 2027 del contratto in scadenza tra un anno.

Se non ci fosse accordo, il Verona guarderebbe in altre direzioni per il ruolo di portiere, con Audero che piace molto.