Montipò 6

Partita attenta, non rischia molto. Niente può fare sulla rete del Como.

Nelsson 6

Tiene il punto, non concede spazi.

Edmundsson 5

Va ancora a lui il timone della difesa. Lo tiene a lungo, ma sbaglia in maniera grossolana sul gol di Douvikas.

Valentini 6

Al rientro, contrasta e imposta. Gioca con concentrazione.

Belghali 5,5

Alcune buone accelerazioni, poi rallenta e si vede raramente.

Akpa Akpro 5,5

Dà quantità finché può. Cala nella corsa e il suo apporto è ridotto.

Gagliardini 6

Dirige a centrocampo badando alla sostanza. Quando il Como cambia passo fa più fatica.

Bernede 5,5

Qualche raro sprazzo, ma finisce lì. Poche idee, sbaglia troppo.

Frese 6

Torna sulla fascia sinistra. Contiene, spingendo a tratti.

Suslov 6

Ha subito un’occasione, Butez gli risponde. Nel secondo tempo tenta ripetuti scatti, aggiunge vivacità.

Bowie 6,5

Si muove con intelligenza da perno d’attacco. Segna pure il gol del pareggio, annullato per un fuorigioco di Valentini.

Lovric 6

Entra portando equilibrio.

Isaac ng

Vermesan ng

Sammarco 6

In una partita che vale per le statistiche, schiera una squadra che non indietreggi e ci prova. La testa è più leggera. Perde comunque, e questa è un’abitudine per il Verona di questa stagione.