Fiorentina 1 tiro 1 gol, Verona beffato da Fagioli nel finale con rissa (0-1)

De Gea salva tutto nel primo tempo, ma Bowie e Orban sbagliano. Espulsi Suslov e Gudmundsson, male l'arbitro Guida

Andrea Spiazzi Direttore 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 20:51)

C'era l'orgoglio da mettere, fatto. C'era un pubblico da non deludere mettendocela tutta, fatto. Il Verona domina la Fiorentina con 21 tiri a 5 (8 a 1 in porta), soverchiando gli avversari in ogni zona del campo. La palla però per vincere deve entrare e nel primo tempo le migliori occasioni sui piedi di Bowie e Orban vengono sprecate. De Gea è decisivo mentre dei suoi si vede solo Fagioli. Proprio lui decreta l'amaro verdetto del campo con un tiro che fa palo-gol all'82' mentre il Bentegodi fischia Guida che aveva fermato poco prima il gioco perché proprio Fagioli aveva gridato alla "bua" restando a terra. I nervi saltano, Suslov e Gudmundsson si azzuffano e vengono spediti negli spogliatoi.

Tra le 19 sconfitte patite dal Verona questa è certamente quella che fa più rabbia. La vittoria sarebbe stato il giusto premio per la prova dei gialloblù a ma se non buchi il portiere può anche andare molto male, e così è stato.

Tra i vari assenti della Fiorentina c'è Dodo, Sammarco inverte Belghali sul lato debole dei viola, dando spazio a Oyegoke a destra. Bradaric è in panchina.

TRAVERSA DI FAGIOLI. La Fiorentina si impossessa subito del gioco e dopo 4 minuti è in area. Fagioli recupera su testa di Edmundsson e scaglia un destro al volo che colpisce la parte alta della traversa.

Il Verona reagisce, Belghali manda di tacco Bernede verso il fondo, c'è corner su cui De Gea liscia ma la palla va sul fondo. Bowie all'11' ciabatta dal limite tra le braccia di De Gea.

DE GEA SALVA. L'Hellas insiste, Bernede all'11' entra in area, il tiro è forte ma De Gea salva la porta in tuffo.

Edmundsson si incolla a Kean, Frese sta su Harrison. Gagliardini viene ammonito al 17' per trattenuta su Gudmundsson, la punizione è da buona posizione ma lo stesso islandese calcia male sul fondo.

A metà tempo la Fiorentina si piazza dietro, il Verona gira palla senza sbocchi. Non ci sono ripartenze e il copione è lo stesso quando i viola entrano in possesso.

BOWIE SBAGLIA, ORBAN CENTRA DE GEA. Belghali innesca a sinistra, i pericoli nascono da lui. L'algerino al 30' va sul fondo e mette in mezzo dove Bowie, da ottima posizione, svirgola maldestramente. Un minuto dopo il Verona entra ancora bene in area, Orban dal dischetto calcia forte ma centrale: De Gea para a una mano e salva ancora i suoi.

L'Hellas prende il controllo, al 38' su errore di Pongracic la palla arriva a Oyegoke, il diagonale è teso, De Gea c'è.

Fagioli è l'unico dei suoi a creare qualcosa ma il Verona chiude ogni spazio. Gudmundsson ci prova appena dentro l'area, Kean devia involontariamente sul fondo. Buon primo tempo dei gialloblù con 6 tiri in porta a 0 per i gialloblù.

Nessun cambio negli spogliatoi, il Verona parte deciso anche nella ripresa con Edmundsson che cerca la porta. Bowie conferma i piedi ineducati calciando ancora malamente. da corner Pongracic devia sul fondo col braccio attaccato al corpo, Guida non vede che c'è corner.

Vanoli, che non ci sta capendo nulla, toglie Fabbian e mette Piccoli con Kean passando al 4-4-2. L'Hellas continua a premere e assedia l'area viola. Belghali crossa con la palla che attraversa l'area, Bernede calcia con deviazione in angolo. Da cross di Frese, Bowie e Orban non arrivano sulla palla per un soffio, a 1 metro dalla linea di porta. Bowie rientra da destra e calcia alto di poco dal limite.

Sammarco toglie Orban che ci resta male, dentro Sarr al 67'. Akpa-Akpro recupera palloni, il Verona è dappertutto e la Fiorentina non riesce a fare due passaggi di fila.

Le squadre si allungano, Fagioli stoppa male sul limite, i gialloblù ci provano sempre. Entrano Bradaric e Suslov per Oyegoke e Bernede al 75'. Nella Fiorentina escono Kean e Gonses, dentro Fazzini e il ventenne difensore venezuelano Balbo.

Guida ammonisce Nelsson che prende la palla di mano scivolando. La curva canta (non ci sono i tifosi ospiti per il divieto). L'arbitro poi interrompe il gioco col Verona in avanti perché Fagioli è rimasto a terra, fischi.

FAGIOLI SEGNA ALL'82'. Il tempo passa e l'Hellas, pur dominando, non è più pericoloso in avanti. Così, col pubblico ancora infuriato con Guida, la Fiorentina riparte dopo una palla persa, Edmundsson respinge un pallone che giunge a Herrison. Fagioli viene servito e poco dentro l'area piazza un destro che tocca il palo alla sinistra di Montipò e si insacca.

NERVI TESI, ESPULSI SUSLOV E GUDMUNDSSON. C'è una punizione dal limite per il Verona, i due si azzuffano strappandosi la maglia, Guida li caccia all'85'. L'Hellas gestisce male il calcio di punizione.

Parte Fazzini, Belghali lo trattiene e prende il giallo. In campo saltano gli schemi. Entrano Brescianini e Rugani per Comuzzo e Fagioli, Nelsson lascia il posto a Mosquera. Belghali rischia il secondo giallo. I gialloblù ci provano, c'è un corner, Edmundsson colpisce debolmente di testa. Finisce con un'altra delusione.

VERONA-FIORENTINA 0-1

Rete: 82' Fagioli

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson (dal 90' Mosquera), Edmundsson, Frese; Oyegoke (dal 76' Bradaric), Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (dal 76' Suslov), Belghali; Bowie, Orban (dal 67' Sarr)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Lirola, Slotsager, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Sammarco

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo (dal 90' Rugani), Pongracic, Ranieri, Gosens (dal 77' Balbo); Fabbian (dal 59' Piccoli), Fagioli (dal 90' Brescianini), Ndour; Harrison, Kean (dal 77' Fazzini), Gudmundsson

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Kospo, Kouadio, Braschi, Bonanno, Deli, Sadotti

Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Assistenti: Filippo Meli (Sez. AIA di Parma) e Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio)

Note. Ammoniti: 17' Gagliardini, 79' Nelsson, 84' Fagioli, 88' Belghali. Espulsi: 86' Suslov, Gudmundsson. Spettatori: 24.501