Sono 26 i giocatori chiamati da Sammarco per la partita di San Siro
Mister Paolo Sammarco ha convocato 26 calciatori per Inter-Hellas Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 17 maggio alle ore 15, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.
#INTERVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò 3 Frese 4 Lovric 5 Edmundsson 6 Valentini 7 Belghali 9 Sarr 10 Suslov 11 Akpa Akpro 12 Bradaric 14 Lirola 15 Nelsson 18 Bowie 19 Slotsager 21 Harroui 24 Bernede 34 Perilli 36 Niasse 37 Bella-Kotchap 41 Isaac 63 Gagliardini 70 Fallou 72 Ajayi 73 Al-Musrati 90 Vermesan 94 Toniolo
fonte: hellasverona.it
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