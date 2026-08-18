Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore polacco Pawel Dawidowicz, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2027.

Nato a Olsztyn, in Polonia, il 20 maggio 1995, Dawidowicz è cresciuto nel Settore Giovanile del Lechia Danzica, con cui ha esordito in Prima squadra nel 2012, collezionando 36 presenze in due stagioni. Nel luglio 2014 si trasferisce al Benfica, dove viene aggregato alla formazione B e resta per due anni, totalizzando 70 presenze e 3 gol. Tra il 2016 e il 2018 vive due esperienze in prestito, prima al Bochum e poi al Palermo, con cui scende in campo rispettivamente 17 e 29 volte.

Parallelamente al percorso nei Club, Dawidowicz ha vestito la maglia della Polonia in tutte le selezioni giovanili, dall’Under 18 all’Under 21, fino ad arrivare in Nazionale maggiore, con cui ha collezionato 17 presenze fino al 2024.

Nel 2018 arriva per la prima volta a Verona, dando inizio a un percorso durato sette stagioni e caratterizzato da 180 presenze, 4 gol e 1 assistin maglia gialloblù. In questi anni Pawel ha costruito un legame speciale con Verona e con i suoi tifosi, diventando uno dei volti più rappresentativi dell'Hellas degli ultimi anni.

Grinta, spirito di sacrificio e capacità di non arrendersi mai lo hanno fatto entrare nel cuore del popolo gialloblù, rendendo gli anni a Verona una tappa intensa e significativa della sua carriera.

Oggi Pawel torna a vestire quella maglia che ha sempre sentito profondamente sua.

Bentornato a Verona, Pawel!

fonte: hellasverona.it