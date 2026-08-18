Prosegue la trattativa per la cessione di Rafik Belghali al Sassuolo.

Alfredo Pedullà riporta che la valutazione dell'esterno algerino è ora scesa a 7-8 milioni di euro, e che ci potrebbe essere una contropartita tecnica come nel caso di Lella che ha consentito di chiudere l’operazione Montipò con il Venezia.

Un indiziato potrebbe essere il centrocampista Edoardo Iannoni, classe 2001, che piace al Verona. Iannoni, venticinquenne romano, è stato impiegato lo scorso anno da Fabio Grosso in 15 occasioni (248 minuti) in campionato col Sassuolo, segnando una rete, e in 2 gare di Coppa Italia.