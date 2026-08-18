Operazione in chiusura quella che porterà alla cessione di Lorenzo Montipò al Venezia e all'arrivo in gialloblù di Nunzio Lella. Alfredo Pedullà rivela che il club lagunare acquisterà il portiere gialloblù e che nell'affare rientra il centrocampista pugliese.

Lella lo scorso anno ha totalizzato 19 presenze con la maglia degli arancioneroverdi contribuendo alla promozione in Serie A. 26 anni, mediano e all'occorrenza centrale difensivo o anche mezzala, il centrocampista ha giocato con Cagliari, Bari e Venezia, con cui ha segnato il rigore decisivo proprio contro l'Hellas Verona nella partita di Coppa Italia del 24 settembre 2025.