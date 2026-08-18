Accordo in vista per la cessione al club turco del centrocampista senegalese

Redazione Hellas1903
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Cheikh Niasse è vicino alla cessione.

Il Verona, riporta Sky, sta per chiudere il trasferimento del centrocampista senegalese al Gençlerbirliği. Per Niasse, passaggio in Turchia in vista.

Già oggi può arrivare l'accordo definitivo.

Niasse è stato ingaggiato dall'Hellas durante il mercato invernale del 2025, preso dagli svizzeri dello Young Boys in prestito con obbligo di riscatto, poi esercitato per 2 milioni di euro.

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