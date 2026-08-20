Il Frosinone è in chiusura per Walid Cheddira. Dopo una lunga bagarre di mercato, che ha visto anche il Verona tra le pretendenti, il club ciociaro, scrive Gianluca Di Marzio, ha dato una forte accelerata nella serata di ieri, arrivando a definire l’operazione per circa 3,5 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita in favore del Napoli.

Il Frosinone ha così battuto la concorrenza, oltre che del Verona (il Padova cerca ora Artistico) di Monza e Lecce, che aveva provato a riportare in giallorosso l’attaccante dopo i sei mesi trascorsi in Salento in prestito nell’ultima stagione. Decisive, dunque, la volontà del Frosinone di acquisire il cartellino, oltre che il richiamo della serie A per l'attaccante.