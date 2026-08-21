Giocatore e allenatore del Verona, con cui è stato promosso nel 1998-99, in campo, e nel 2019, in panchina, subentrando a Fabio Grosso, Alfredo Aglietti ha parlato delle scelte per l'attacco dell'Hellas, intervistato dal "Corriere di Verona".

Ha detto: "Il Verona dovrebbe prendere Coda". Spiega Aglietti: "Uno come lui andrebbe bene a tutti. Un centravanti esperto, che in Serie B ha segnato moltissimi gol. In un campionato equilibrato, difficilissimo, con una giocata ti può risolvere la partita, darti punti determinanti”.

Massimo Coda, svincolato dopo la chiusura del contratto con la Sampdoria, ha 37 anni e in Serie B ha siglato 144 reti, il record per la categoria.

Dice Aglietti: "Può essere ancora decisivo? Certamente sì, non ci sono dubbi. Poi, è chiaro, non è che gli si possa chiedere di fare tutte le partite, si tratterebbe di gestirlo. Anche di dargli un ruolo da chioccia. Ma non ci sono dubbi sulla forza di Coda, sull’impatto che avrebbe al Verona. L’età non è un problema, l’ha dimostrato anche nella scorsa stagione, con la Sampdoria ha segnato gol pesanti”.

Marco Baroni ha allenato Coda al Lecce, nel 2021-2022, con i giallorossi che furono promossi, arrivando primi. Per il centravanti, 36 presenze e 20 gol.