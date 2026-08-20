Si viaggia spediti verso la chiusura dell'operazione che vede la cessione di Rafik Belghali al Sassuolo e il trasferimento di Edoardo Iannoni al Verona.

I club si sono incontrati ieri e si va verso la definizione dell'affare che oggi dovrebbe trovare l'intesa definitiva. Al Verona per il cartellino di Belghali andranno 6 milioni di euro più bonus (per arrivare tra i 7 e gli 8 milioni) e il cartellino di Iannoni (circa 1 milione di euro), centrocampista romano di 25 anni lo scorsa anno 15 presenze e 1 gol con i neroverdi di Grosso.

L'Hellas, così, incasserà meno di quanto aveva previsto, ma troverà la sistemazione per l'ambito terzino algerino, di fatto fuori rosa dal suo ritorno al Mondiale negli USA, oltre a ottenere un rinforzo per il centrocampo.