Battuta d'arresto nella trattativa, l'incontro di ieri non ha dato esito positivo
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Il Sassuolo continua a lavorare per Rafik Belghali, difensore algerino classe 2002 del Verona.
Dopo l'incontro andato in scena nella giornata di ieri, però, l'operazione non è ancora arrivata alla chiusura. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.
Secondo Sky Sport, Belghali non è più l'unico candidato e il Sassuolo valuterà altri giocatori. Sullo sfondo resta anche il nome di Manuel Lazzari della Lazio.
Rimane così in standby anche il trasferimento di Edoardo Iannoni in gialloblù.
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