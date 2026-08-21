Battuta d'arresto nella trattativa, l'incontro di ieri non ha dato esito positivo

Redazione Hellas1903
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Baroni: "Grazie per il sostegno dei tifosi, non possiamo ora essere perfetti"

Il Sassuolo continua a lavorare per Rafik Belghali, difensore algerino classe 2002 del Verona.

Dopo l'incontro andato in scena nella giornata di ieri, però, l'operazione non è ancora arrivata alla chiusura. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

Secondo Sky Sport, Belghali non è più l'unico candidato e il Sassuolo valuterà altri giocatori. Sullo sfondo resta anche il nome di Manuel Lazzari della Lazio.

Rimane così in standby anche il trasferimento di Edoardo Iannoni in gialloblù.

belghali

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