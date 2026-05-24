Akpa Akpro tenace, Valentini in difficoltà, Lovric è attento
Montipò 7
Compie una serie di interventi notevoli, rigore compreso.
Nelsson 6
Gioca con concentrazione.
Edmundsson 6
Respinge quello che può, con le buone e con le cattive.
Valentini 5
Espulso per due interventi irruenti. In difficoltà.
Belghali 6
Alcuni scatti alternati a delle frenate. Ci prova.
Akpa Akpro 6
Tenace, non molla. Ci mette generosità.
Lovric 6
Dà ordine a centrocampo, gioca con attenzione.
Harroui 5
Prestazione in linea con la sua stagione: insufficiente.
Frese 5,5
Dalla sua parte la Roma trova ampi spazi.
Suslov 5
Poche iniziative, non riesce ad accelerare. Bloccato.
Bowie 5,5
Svilar lo blocca con una paratissima. Tocco sfortunato sul rigore.
Bella-Kotchap 6
Entra e tenta di coprire.
Al-Musrati 5,5
Andamento lento.
Bradaric 6
Alcune iniziative.
Sarr 5,5
Non si vede.
Vermesan ng
Sammarco 5,5
Schiera un Verona dignitoso. Saluta con 5 punti in 15 partite.
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