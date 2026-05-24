Akpa Akpro tenace, Valentini in difficoltà, Lovric è attento

Matteo Fontana

Montipò 7

Compie una serie di interventi notevoli, rigore compreso.

Nelsson 6

Gioca con concentrazione.

Edmundsson 6

Respinge quello che può, con le buone e con le cattive.

Valentini 5

Espulso per due interventi irruenti. In difficoltà.

Belghali 6

Alcuni scatti alternati a delle frenate. Ci prova.

Akpa Akpro 6

Tenace, non molla. Ci mette generosità.

Lovric 6

Dà ordine a centrocampo, gioca con attenzione.

Harroui 5

Prestazione in linea con la sua stagione: insufficiente.

Frese 5,5

Dalla sua parte la Roma trova ampi spazi.

Suslov 5

Poche iniziative, non riesce ad accelerare. Bloccato.

Bowie 5,5

Svilar lo blocca con una paratissima. Tocco sfortunato sul rigore.

Bella-Kotchap 6

Entra e tenta di coprire.

Al-Musrati 5,5

Andamento lento.

Bradaric 6

Alcune iniziative.

Sarr 5,5

Non si vede.

Vermesan ng

Sammarco 5,5

Schiera un Verona dignitoso. Saluta con 5 punti in 15 partite.

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