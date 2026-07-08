Massimo Margiotta saluta il Verona dopo nove anni da responsabile del settore giovanile gialloblù.

L'ha comunicato in una nota il club. Questo il contenuto : "Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con Massimo Margiotta.

Approdato all'Hellas Verona nell'estate del 2017, Margiotta ha ricoperto per nove anni il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile gialloblù. Sotto la sua direzione, il vivaio del Verona ha saputo crescere e valorizzare numerosi giovani calciatori e ottenuto con la formazione Primavera la promozione nel massimo campionato di categoria al termine della stagione 2020/21 e cinque successive salvezze consecutive.

Il Club saluta e ringrazia Massimo Margiotta e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Margiotta è in predicato di passare alla Roma, situazione che resta da definire.

Al suo posto, alla conduzione del vivaio dell'Hellas ci sarà Claudio Ferrarese, il cui nuovo incarico sarà ufficializzato a breve.