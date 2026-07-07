La nuova prima maglia del Verona 2026/2027

Svelata la nuova prima maglia dell'Hellas Verona per la prossima stagione attraverso un video con

"Hellas Verona e lo Sponsor Tecnico Joma sono orgogliosi di annunciare il nuovo Home Kit che i giocatori indosseranno nella stagione sportiva 2026/27. Per presentare la nuova maglia realizzata insieme a Joma non poteva esserci testimonial migliore: ad indossare la nuova maglia è stato colui che per tutti i tifosi del Verona è il ‘Sindaco’, uno degli eroi dello Scudetto ‘84/’85 e non solo: Preben Elkjaer Larsen.

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L’Hellas Verona vestirà la sua identità più riconoscibile nel primo kit della stagione 2026/27. Joma e il Club hanno lavorato sui tradizionali colori gialloblù, per sviluppare una maglia che si lega profondamente alla città che rappresenta.

Il design trasferisce infatti sul tessuto l’emblema storico della città di Verona, il cui stemma incorpora la croce gialla su campo blu. Questo simbolo araldico, integrato nella parte frontale della maglia e legato alla città e ai colori dell’Hellas Verona, è il protagonista della nuova pelle della squadra.

Inoltre, la maglia presenta altri dettagli legati alla tradizione calcistica gialloblù. Sul retro del colletto c'è la scritta ‘DAI VERONA’, una delle espressioni più passionali di incoraggiamento dei tifosi, che passa dagli spalti alla maglia per accompagnare i giocatori in ogni partita. Nella parte interna risalta la frase ‘WE ARE HELLAS’, per sottolineare il senso di appartenenza di tutta la comunità veronese.

Per rendere omaggio a questo connubio tra Club e città, è stata scelta una location che rappresentasse al meglio il simbolo e i colori di Verona e dell’Hellas Verona. È Porta Nuova, monumentale accesso al centro storico della città, a fare da sfondo a Elkjaer e alla nuova maglia Home.

PANTALONCINI E CALZETTONI

Il pantaloncino è completamente blu con il logo del Club posizionato in basso a destra e quello dello sponsor tecnico a sinistra, con due bande gialle laterali. I calzettoni sono anch’essi blu, con un bordo giallo all’altezza del ginocchio.

TECNOLOGIA APPLICATA AL CALCIO DI MASSIMO LIVELLO

A livello tecnico, per la stagione 2026/27, Joma ha introdotto soluzioni tessili all'avanguardia nella realizzazione della prima maglia dell’Hellas Verona. L’innovazione che dà prestigio al marchio ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze del calcio attuale. Per tale motivo Joma ha impiegato materiali e tecnologie sviluppati per favorire le massime prestazioni nella fase di competizione.

Realizzata in tessuto 100% poliestere riciclato , ottenuto da bottiglie di plastica PET, un materiale leggero, resistente e di alta qualità che unisce performance sportiva e impegno verso una produzione più sostenibile. Questo materiale contribuisce a ridurre del 75% le emissioni di CO₂ nell’atmosfera rispetto ai tessuti tradizionali.

, ottenuto da bottiglie di plastica PET, un materiale leggero, resistente e di alta qualità che unisce performance sportiva e impegno verso una produzione più sostenibile. Questo materiale contribuisce a ridurre del 75% le emissioni di CO₂ nell’atmosfera rispetto ai tessuti tradizionali. Struttura tecnica con finitura Jacquard per favorire la ventilazione del sudore. Insieme alla tecnologia MICRO-MESH SYSTEM , posizionata strategicamente nelle zone di maggiore sudorazione, assicura un controllo efficace dell’umidità.

, posizionata strategicamente nelle zone di maggiore sudorazione, assicura un controllo efficace dell’umidità. Stemma dell’Hellas Verona realizzato in silicone per ridurre possibili sfregamenti senza compromettere la flessibilità del capo.

realizzato in silicone per ridurre possibili sfregamenti senza compromettere la flessibilità del capo. Cuciture resistenti e confortevoli , che garantiscono una maggiore durata senza limitare la libertà di movimento.

, che garantiscono una maggiore durata senza limitare la libertà di movimento. Le finiture rib su collo e polsini favoriscono una vestibilità comoda e aiutano il kit ad adattarsi meglio al corpo del giocatore".

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