Verona in pressing per Davide Bragantini.

L'attaccante, cresciuto nelle giovanili dell'Hellas per dopo andare al Mantova, prima in prestito e poi a titolo definitivo, è un obiettivo del club gialloblù.

Bragantini gradirebbe il ritorno al Verona, ma il Mantova fa muro ed ha chiarito che una cessione ci sarà solamente a fronte di una grossa offerta, che per ora non è arrivata.

Inoltre, il 50 percento dell'eventuale futura vendita andrebbe proprio all'Hellas, che ha inserito quest'opzione quando è stato chiuso il trasferimento in biancorosso di Bragantini.

Dunque, il Verona ci prova e, allo stato delle cose, il Mantova dice no.