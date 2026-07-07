L'Hellas vuole riprendere l'attaccante, il club biancorosso non ha intenzione di lasciarlo partire
Verona in pressing per Davide Bragantini.
L'attaccante, cresciuto nelle giovanili dell'Hellas per dopo andare al Mantova, prima in prestito e poi a titolo definitivo, è un obiettivo del club gialloblù.
Bragantini gradirebbe il ritorno al Verona, ma il Mantova fa muro ed ha chiarito che una cessione ci sarà solamente a fronte di una grossa offerta, che per ora non è arrivata.
Inoltre, il 50 percento dell'eventuale futura vendita andrebbe proprio all'Hellas, che ha inserito quest'opzione quando è stato chiuso il trasferimento in biancorosso di Bragantini.
Dunque, il Verona ci prova e, allo stato delle cose, il Mantova dice no.
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