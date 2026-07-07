"Tre anni fa sono arrivato al Genoa con tanta voglia di mettermi in gioco e oggi, dopo questo percorso, è impossibile racchiudere in poche parole tutto quello che ho vissuto. Sono stati tre anni intensi, fatti di sacrifici, battaglie, momenti difficili e grandi soddisfazioni. Abbiamo conquistato tre salvezze insieme, ma il ricordo più grande resterà il gruppo, lo spogliatoio, e tutte le persone che hanno condiviso con me questo cammino.

Un grazie speciale va a chi lavora ogni giorno per il Genoa, ai miei compagni, agli allenatori e a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa esperienza.

E poi grazie ai tifosi genoani: ho sentito il vostro calore, la vostra passione e il vostro attaccamento a questa maglia. Giocare al Ferraris e sentire il vostro sostegno è qualcosa che porterò sempre con me. Il calcio porta a volte a prendere strade diverse, ma il rispetto e l’affetto per le persone e per ciò che è stato vissuto rimangono.

Genoa, grazie per questi tre anni ".

Con questo messaggio su Instagram Nicola Leali saluta il Genoa. Il portiere di Castiglione delle Stiviere, 33 anni, si trasferirà al Verona, dove a breve lo attendono visite e firma.