Il Sassuolo sta pensando a Kieron Bowie per l’eventuale sostituzione, l’attaccante scozzese del Verona è un obiettivo anche del Cagliari, ma servono almeno 10 milioni. Alfredo Pedullà svela un nuovo concorrente per l'attaccante dell'Hellas. Il richiamo della Serie A arriva stavolta dal club della famiglia Squinzi. Aquilani gradisce la punta scozzese e, con Pinamonti che potrebbe essere ceduto (Fiorentina in pole) il Sassuolo si è fatto avanti. Oltre al Cagliari rimane sullo sfondo anche il Bologna, oltre alle insistenti voci, per ora senza conferme, di un interesse del Celtic.

Il Verona punta sul giocatore ma, come sempre, se l'offerta sarà ritenuta congrua Bowie potrà essere ceduto. Al momento non ci sono vere e proprie trattative, ma già nel corso di questa settimana si potrà sapere di più sul futuro del calciatore. Nel frattempo l'Hellas pensa ad Artistico, che la Lazio vuole cedere solo in via definitiva, e che è anche in attesa da proposte dalla serie A.