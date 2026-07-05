I gialloblù svolgeranno la preparazione a Folgaria dal 12 al 26 luglio

Redazione Hellas1903

Via alla stagione questa settimana per il Verona.

Ultimi giorni prima che parta la preparazione dei gialloblù, con l'appuntamento per i test atletici e medici che sono fissati per giovedì prossimo, 9 luglio.

Il gruppo guidato da Marco Baroni, dopo il raduno e gli allenamenti iniziali, salirà in ritiro a Folgaria, dove la squadra resterà dal 12 al 26 luglio.

Tre le amichevoli in programma: il 19 con il Rovereto, il 22 con la Virtus, il 25 con la Dolomiti Bellunesi.

baroni

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