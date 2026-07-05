I gialloblù svolgeranno la preparazione a Folgaria dal 12 al 26 luglio
Via alla stagione questa settimana per il Verona.
Ultimi giorni prima che parta la preparazione dei gialloblù, con l'appuntamento per i test atletici e medici che sono fissati per giovedì prossimo, 9 luglio.
Il gruppo guidato da Marco Baroni, dopo il raduno e gli allenamenti iniziali, salirà in ritiro a Folgaria, dove la squadra resterà dal 12 al 26 luglio.
Tre le amichevoli in programma: il 19 con il Rovereto, il 22 con la Virtus, il 25 con la Dolomiti Bellunesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Artistico al Verona, la Lazio dice sì soltanto se a titolo definitivo
News
Mondiali, Capo Verde sfiora l'impresa con l'Argentina, Livramento in campo
News
Belghali, Mondiali conclusi. Ora lo attende... il mercato. Si fa avanti anche l'Udinese
News
Mercato, Leali, visite e firma con il Verona, è dell'Hellas
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti