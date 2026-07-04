Ai supplementari la sconfitta per 3-2 della nazionale del giocatore del Verona, schierato dal 22' del secondo tempo
Impresa sfiorata per Capo Verde.
Nella gara dei sedicesimi di finale dei Mondiali, ad Atlanta, l'Argentina passa ai supplementari, vincendo per 3-2 dopo essere stata due volte ripresa. I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1.
Al 111', a decidere l'incontro è stato uno sfortunato tocco di Borges, con l'autorete che ha dato all'Albiceleste il passaggio del turno.
Dailon Livramento, giocatore del Verona, è stato tra i protagonisti dell'incontro. Subentrato al 22' della ripresa, l'attaccante ha dato profondità all'azione della sua nazionale.
Dopo una stagione in prestito al Casa Pia, in Portogallo, Livramento tornerà all'Hellas. Da vedere, ora, se il club gialloblù lo confermerà o se deciderà per un trasferimento di nuovo in prestito oppure a titolo definitivo.
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