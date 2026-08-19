Come annunciato in mattinata l'accordo di ieri è stato comunicato nella giornata di oggi
Mulattieri si presenta
"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Lorenzo Montipò dall’Hellas Verona. Nato a Novara, il portiere classe 1996 ha firmato un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028".
Con questo comunicato, e con quello congiunto del Verona, si ufficializza la cessione di Montipò all'Hellas, che segue l'acquisto da parte del club gialloblù di Nunzio Lella. Montipò saluta il Verona dopo 5 stagioni in gialloblù. Qui i dettagli dell'operazione.
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