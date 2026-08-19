Arriva il sì di Lorenzo Montipò al Venezia. A riportarlo, con tutti i dettagli, è trivenetogoal.it.

Ieri il portiere del Verona ha accettato il trasferimento in laguna a titolo definitivo per 250mila euro. Il percorso inverso, già ufficializzato, per Nunzio Lella, che si trasferisce a titolo definitivo sempre per 250mila euro al Verona.

L’Hellas, riporta il giornale online, ha contribuito con il pagamento di due stipendi di Montipò e anche il portiere ha rinunciato a qualcosa per agevolare la fumata bianca.

Montipò lascia dunque l'Hellas dopo 5 anni e ritrova la Serie A nel capoluogo veneto.