Di seguito il comunicato ufficiale:

Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da Venezia Football Club le prestazioni sportive del centrocampista italiano Nunzio Lella, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028

Nato a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, il 28 luglio 2000, Lella è un centrocampista di piede destro. Cresciuto nel Settore Giovanile del Bari, nel 2018 viene ingaggiato dal Cagliari, dove viene aggregato alla formazione Primavera. L'anno successivo passa in prestito all'Olbia, con cui milita in Serie C per tre stagioni mettendo a referto 7 gol e 2 assist in 100 presenze, prima di fare ritorno in rossoblù.

Nel campionato di Serie B, Lella ha vestito le maglie di Cagliari, Venezia e Bari, facendo ritorno in arancioneroverde nella scorsa stagione. Nel corso delle sue esperienze nella serie cadetta ha collezionato 82 presenze, 3 gol e 2 assist, conquistando per tre volte la promozione in Serie A.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Nunzio, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni.