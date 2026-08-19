Il direttore di gara di Terni designato per la partita di domenica tra l'Hellas e i bianconeri
Baroni: "Grazie per il sostegno dei tifosi, non possiamo ora essere perfetti"
Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Ascoli, match valido per la 1a giornata di Serie BKT 2026/27, in programma domenica 23 agosto alle ore 19, allo stadio 'Bentegodi'.
Arbitro: Marco Di Loreto (Sez. AIA di Terni)Assistenti: Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio), Gianluca Grasso (Sez. AIA di Ariano Irpino)IV uomo: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno)VAR: Ivano Pezzuto (Sez. AIA di Lecce)AVAR: Daniele Rutella (Sez. AIA di Enna)
fonte: hellasverona.it
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