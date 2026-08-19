Il Verona ancora non ha chiuso per Walid Cheddira e il Frosinone ha rilanciato per l'attaccante di proprietà del Napoli. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

Una situazione, questa, che potrebbe portare alla definita svolta, anche se gli accordi finali sono ancora da trovare. Lo scatto del Frosinone può essere quello decisivo per sbaragliare la concorrenza, col giocatore che ritroverebbe la Serie A e un club in cui è già stato.

Gianluca Di Marzio scrive che a fare la differenza in favore dei gialloazzurri è stata soprattutto la formula proposta: il Frosinone ha messo sul piatto la volontà di comprare il cartellino di Cheddira, una scelta forte che sta facendo concretamente la differenza.

L'obiettivo della dirigenza del Frosinone è chiaro: chiudere definitivamente l'operazione nella giornata di oggi. Tempistiche dettate da una precisa necessità tecnica: il club vuole mettere l'attaccante marocchino a disposizione dell'allenatore in tempo utile per il 23 agosto, permettendogli di scendere in campo fin dalla prima giornata di campionato che vedrà i ciociari ospitare la Juventus.