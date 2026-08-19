Napoli ed Hellas cercano l'intesa, l'accordo non è ancora raggiunto e anche il club patavino rimane sull'attaccante
Baroni: "Grazie per il sostegno dei tifosi, non possiamo ora essere perfetti"
Si rimane da dove si era iniziato per Walid Cheddira. L'attaccante in uscita dal Napoli continua a interessare a Verona e Padova, i due club che più insistono per aggiudicarselo.
Il Padova, riporta Gianluca Di Marzio, cerca l'intesa per Artistico della Lazio, lo scorso anno allo Spezia, ma tiene viva anche la pista per l'attaccante marocchino in uscita dal Napoli, sul quale c'è anche l'Hellas. Al momento, però, non si può ancora parlare di accordo raggiunto con il Verona, si stanno verificando le condizioni per portare avanti l’operazione e capire quale possa essere la formula più adatta per il trasferimento.
Già nella giornata di oggi potrebbe esserci una svolta.
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