Ritorno a casa dai mondiali per Rafik Belghali. La sua Algeria è stata eliminata dalla Svizzera (2-0 a Vancouver) e ora lo attende il calciomercato. L'esterno del Verona, infatti, rappresenterà la più ricca plusvalenza dell'estate per il club di Presidio. Acquistato per 2 milioni di euro dal Mechelen, il calciatore è valutato 15 milioni di euro. Nel mercato scorso di gennaio non è stato ceduto perché le regole lo hanno impedito, avendo indossato già nel corso della stagione due casacche diverse, ma il momento buono è arrivato per un calciatore che molto probabilmente sarebbe stato ceduto anche in caso di salvezza dell'Hellas, rappresentando uno di quei grandi valori economici aggiunti (e raggiunti) dei quali è alla ricerca il fondo americano.

Allora c'erano stati i sondaggi di Inter e Roma. Oggi, riporta Nicolò Schira, è l'Udinese la prima a farsi avanti per Belghali. Ma è solo l'inizio. Un ritorno del club capitolino sul terzino può essere un'ipotesi concreta. Nonostante gli infortuni nella seconda parte di stagione, Belghali si è poi mostrato in salute ai Mondiali. Si tratta, dunque, di attendere la miglior occasione. Il Verona non ha fretta e aspetta che sul piatto vi sia l'offerta ritenuta congrua, che naturalmente possa coincidere con la volontà del calciatore, che ovviamente vuole rimanere in serie A.

Belghali è arrivato al Verona nell'agosto del 2025 e ha un contratto con il club fino al 2029. Nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze e segnato 2 gol. In nazionale l'algerino ha all'attivo 17 presenze e 2 reti. (A.S.)