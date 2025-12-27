Rafik Belghali non può cambiare maglia nel corso del mercato invernale.
Mercato, Belghali non può partire ora. Ecco perché
Il giocatore del Verona, impegnato in questo periodo in Coppa d'Africa, è seguito dall'Inter, ma per questioni regolamentari non si muoverà in questa sessione.
L'ha chiarito il giornalista Fabrizio Romano in un intervento sul suo canale YouTube: "Il giocatore non si può trasferire a gennaio. Il club nerazzurro, l’Hellas, gli agenti del giocatore, tutti sono a conoscenza di questo da tempo. L’Inter non può farla ma posso dirvi di più: non l’avrebbe comunque fatta perché il giocatore è in Coppa d’Africa. Monitorare il mercato è normale, ma a oggi non mi risulta che l’Inter abbia avviato un’operazione Belghali".
Le ragioni sono specificate nel dettaglio da www.tuttomercatoweb.com: "Ha disputato tre partite con il Mechelen, club da dove gli scaligeri lo hanno acquistato (per 2 milioni, ora ne vale circa 12) pochi mesi fa. Avendo quindi giocato per due società - il massimo per i campionati che giocano con lo stesso calendario, cioè da luglio a giugno - non può cambiare aria, se non per il tesseramento".
Dunque, Belghali può essere ingaggiato già ora, ma non per un trasferimento immediato: il suo passaggio ad un altro club avverrebbe non prima dell'estate. Rimarrà al Verona, di conseguenza, per l'intera stagione.
