Mercato, Belghali non può partire ora. Ecco perché

L'ha chiarito il giornalista Fabrizio Romano in un intervento sul suo canale YouTube: "Il giocatore non si può trasferire a gennaio. Il club nerazzurro, l’Hellas, gli agenti del giocatore, tutti sono a conoscenza di questo da tempo. L’Inter non può farla ma posso dirvi di più: non l’avrebbe comunque fatta perché il giocatore è in Coppa d’Africa. Monitorare il mercato è normale, ma a oggi non mi risulta che l’Inter abbia avviato un’operazione Belghali".