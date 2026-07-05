Il Verona cerca di chiudere per Gabriele Artistico, ma l'operazione è, al momento complessa.

Detto che l'attaccante vuole aspettare di capire se ci siano delle proposte dalla Serie A, la Lazio, club proprietario del cartellino di Artistico e a cui la punta è rientrata dopo il prestito allo Spezia, vuole completare una cessione solamente a titolo definitivo.

La società biancoceleste non valuta la possibilità di un prestito.

La quotazione di Artistico è compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro. Nell'ultima stagione di Serie B, il centravanti ha realizzato 13 gol in 31 partite.

Interessati ad Artistico sono anche il Padova e l'Avellino. A lui ha pensato, inoltre, il Benevento. Resta un obiettivo per l'Hellas.