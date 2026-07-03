Nelle prossime ore l'arrivo del portiere sarà ufficiale. Contratto biennale
Nicola Leali al Verona, questione di ore, poi sarà ufficiale.
Il portiere si è sottoposto alle visite mediche, per lui arriva la firma sul contratto biennale che lo legherà all'Hellas fino al 30 giugno 2028.
Ultimi dettagli formali prima dell'annuncio del passaggio in gialloblù del portiere, andato in scadenza con il Genoa, con cui ha deciso di non rinnovare per ricominciare dal Verona.
Operazione conclusa, Leali è dell'Hellas.
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