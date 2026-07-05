Dopo un'ottima stagione col Catanzaro di Aquilani, il centrocampista ventinovenne Simone Pontisso ha attirato l'interesse di diversi club, tra cui il Verona e il Benevento, che si sono mostrati i più concreti.
Il Catanzaro considera Pontisso un elemento chiave per i propri piani e non intende cederlo. Secondo La Gazzette del Sud, il club prenderebbe in considerazione un'eventuale cessione solo in caso di un'offerta irrinunciabile. Pontisso, arrivato al Catanzaro nel luglio 2022, ha un contratto fino a giugno 2027.
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