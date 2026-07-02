Alessandro Diamanti è il nuovo allenatore del Cesena. Questa l'ultima novità per le panchine della serie B. Il puzzle sembra completarsi con ancora, però, 3 club che devono chiudere ufficialmente il discorso. Incredibile quanto successo a Catanzaro, dove il successore di Aquilani doveva essere Marco Turati, ex Siracusa, che aveva firmato un contratto di due anni ma che poi ha cambiato idea e andrà allo Spezia. Il club calabrese, tuttavia, ha già quasi definito l'ingaggio di Giorgio Gorgone, manca l'ufficialità, che attende anche Pietro De Giorgio per sedersi sulla panchina della Juve Stabia.

Il club più indietro resta l'Empoli, al centro di una probabile svolta societaria. Dopo trentacinque anni alla guida, Fabrizio Corsi è infatti pronto ad aprire, per la prima volta, il capitale dell’Empoli a un nuovo socio. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la trattativa più avanzata riguarda un fondo statunitense con sede a New York, che avrebbe già presentato una proposta concreta attualmente al vaglio della proprietà. Nel frattempo è già cambiato l’assetto dirigenziale, con Fabio Artico nuovo direttore sportivo. Tra i primi dossier che attendono il nuovo dirigente c’è la scelta dell’allenatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore avrebbe guadagnato posizioni Guido Pagliuca, ancora sotto contratto con il club toscano.

Di seguito le 20 squadre di B e la situazione allenatori: