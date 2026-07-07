Ultimi punti da definire, poi il giocatore lussemburghese passerà all'Hellas

Redazione Hellas1903

Chiusura in vista per il passaggio di Seid Korac al Verona.

Il difensore lussemburghese sarà un giocatore dell'Hellas a breve, completati gli ultimi dettagli per poi ufficializzare il trasferimento in gialloblù dal Venezia.

Per Korac, il Verona verserà 2 milioni di euro per un'operazione di acquisto a titolo definitivo del cartellino del giocatore.

Korac sarà a disposizione di Marco Baroni per il ritiro a Folgaria.

korac

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