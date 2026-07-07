Ultimi punti da definire, poi il giocatore lussemburghese passerà all'Hellas
Chiusura in vista per il passaggio di Seid Korac al Verona.
Il difensore lussemburghese sarà un giocatore dell'Hellas a breve, completati gli ultimi dettagli per poi ufficializzare il trasferimento in gialloblù dal Venezia.
Per Korac, il Verona verserà 2 milioni di euro per un'operazione di acquisto a titolo definitivo del cartellino del giocatore.
Korac sarà a disposizione di Marco Baroni per il ritiro a Folgaria.
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