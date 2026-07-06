Palermo scatenato: arrivano Hernani dal Monza e Cassandro dal Como, l’Ascoli accoglie dall’Inter il classe ‘06 De Pieri. Moncini è un nuovo attaccante del Vicenza, triplo colpo per il Benevento

Giacomo Adami

Il calciomercato di Serie B è entrato nel vivo. A pochi giorni dai raduni delle squadre, vediamo la situazione al 6 di luglio.

Colpo a titolo definitivo per il Palermo, i rosanero infoltiscono il centrocampo con Hernani. Il brasiliano è stato protagonista da gennaio 2026, con 22 presenze e 6 gol, nella promozione in A del Monza. Contratto triennale per Cassandro, il difensore arriva dal Como a titolo definitivo dopo due stagioni in prestito al Catanzaro.

All’Ascoli approda Giacomo De Pieri dall’Inter U-20. Esterno d’attacco mancino, il classe 2006 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

hernani

Il Benevento ufficializza il centrocampista brasiliano Logan Gaspar. Il classe 2005 arriva dall’America RJ, squadra brasiliana, firmando un contratto con scadenza al 30 giugno 2029. Contratto triennale anche per Antonis Siatounis e Vito Schimmenti, entrambi acquistati dal Potenza.

Andrea Moncini firma un biennale con il Vicenza, arriva dal Bari dopo 11 gol e 2 assist risultati invani per la salvezza dei pugliesi. L’attaccante porta esperienza nell’attacco dei biancorosso visti i suoi numeri in categoria: 235 partite condite da 69 reti e 18 assist.

Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni di ogni squadra di Serie B per la sessione estiva del calciomercato 2026:

AREZZO

Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato).

Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto).

ASCOLI

Acquisti: De Pieri (c, Inter U-20).

Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p)

AVELLINO

Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino)

Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia)

BENEVENTO

Acquisti: Logan Gaspar (c, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza)

Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Caldirola (d, fine contratto)

CARRARESE

Acquisti: Khafi (c, Psg under 20), Romani (d, Fiorentina under 20)

Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto)

CATANZARO

Acquisti: Di Francesco (c, Palermo) riscatto

Cessioni: Cassandro (d, Como) f.p, Rispoli (c, Como) f.p., Nuamah (c, Sassuolo) f.p., Jack (d, Como) f.p., Oudin (c, svincolato)

CESENA

Acquisti: /

Cessioni: Calò (c, Frosinone) riscatto, Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto)

CREMONESE

Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia)

Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato)

EMPOLI

Acquisti: /

Cessioni: Anjorin (c, Torino) riscatto

VIRTUS ENTELLA

Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli)

Cessioni: Lipani (c, Latina)

JUVE STABIA

Acquisti: Giorgini (d, Sudtirol) riscatto, Ricciardi (d, Cosenza) riscatto, Carissoni (d, Cittadella) riscatto

Cessioni: Cacciamani (c, Torino) f.p., Burnete (a, Lecce) f.p., Diakitè (d, Palermo) f.p., Kassama (c, Trento) f.p., Ciammaglichella (c, Torino) f.p., Varnier (d, Sudtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, svincolato)

MANTOVA

Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como)

Cessioni: /

MODENA

Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus) riscatto, Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza) f.p., Bozhanaj (c, Reggiana) f.p.

Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter) f.p., Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa)

PADOVA

Acquisti: Sorrentino (p, Monza) riscatto, Bordoni (d, Lazio)

Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano)

PALERMO

Acquisti: Diakitè (d, Juve Stabia) f.p., Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria) f.p., Gyasi (c, Empoli ) riscatto, Lund (d, Colonia) f.p., Nikolau (d, Bari) f.p., Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza)

Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino)

PISA

Acquisti: Loyola (c, Independiente) riscatto, Aebischer (c, Bologna) riscatto, Denoon (d, Zurigo) riscatto

Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjallend), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor)

SAMPDORIA

Acquisti: S. Esposito (c, Spezia) riscatto, Begic (a, Parma) riscatto, Cicconi (d, Carrarese) riscatto, Gartenmann (d, Ferencvaros)

Cessioni: Coubis (d, Cluj)

SUDTIROL

Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia)

Cessioni: /

VERONA

Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais)

Cessioni: Ghilardi (d, Roma) riscatto, Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Orban (f.p.), Nelsson (f.p.), Valentini (f.p.), Lovric (f.p.), Al-Musrati (f.p.).

VICENZA

Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a, Vicenza)

Cessioni: Zamparo (a, Alcione)

Legenda

p= portiere; d= difensore; c= centrocampista; a= attaccante; f.c= fine contratto; f.p.= fine prestito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti