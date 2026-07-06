Palermo scatenato: arrivano Hernani dal Monza e Cassandro dal Como, l’Ascoli accoglie dall’Inter il classe ‘06 De Pieri. Moncini è un nuovo attaccante del Vicenza, triplo colpo per il Benevento
Il calciomercato di Serie B è entrato nel vivo. A pochi giorni dai raduni delle squadre, vediamo la situazione al 6 di luglio.
Colpo a titolo definitivo per il Palermo, i rosanero infoltiscono il centrocampo con Hernani. Il brasiliano è stato protagonista da gennaio 2026, con 22 presenze e 6 gol, nella promozione in A del Monza. Contratto triennale per Cassandro, il difensore arriva dal Como a titolo definitivo dopo due stagioni in prestito al Catanzaro.
All’Ascoli approda Giacomo De Pieri dall’Inter U-20. Esterno d’attacco mancino, il classe 2006 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.
Il Benevento ufficializza il centrocampista brasiliano Logan Gaspar. Il classe 2005 arriva dall’America RJ, squadra brasiliana, firmando un contratto con scadenza al 30 giugno 2029. Contratto triennale anche per Antonis Siatounis e Vito Schimmenti, entrambi acquistati dal Potenza.
Andrea Moncini firma un biennale con il Vicenza, arriva dal Bari dopo 11 gol e 2 assist risultati invani per la salvezza dei pugliesi. L’attaccante porta esperienza nell’attacco dei biancorosso visti i suoi numeri in categoria: 235 partite condite da 69 reti e 18 assist.
Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni di ogni squadra di Serie B per la sessione estiva del calciomercato 2026:
AREZZO
Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato).
Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto).
ASCOLI
Acquisti: De Pieri (c, Inter U-20).
Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p)
AVELLINO
Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino)
Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia)
BENEVENTO
Acquisti: Logan Gaspar (c, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza)
Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Caldirola (d, fine contratto)
CARRARESE
Acquisti: Khafi (c, Psg under 20), Romani (d, Fiorentina under 20)
Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto)
CATANZARO
Acquisti: Di Francesco (c, Palermo) riscatto
Cessioni: Cassandro (d, Como) f.p, Rispoli (c, Como) f.p., Nuamah (c, Sassuolo) f.p., Jack (d, Como) f.p., Oudin (c, svincolato)
CESENA
Acquisti: /
Cessioni: Calò (c, Frosinone) riscatto, Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto)
CREMONESE
Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia)
Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato)
EMPOLI
Acquisti: /
Cessioni: Anjorin (c, Torino) riscatto
VIRTUS ENTELLA
Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli)
Cessioni: Lipani (c, Latina)
JUVE STABIA
Acquisti: Giorgini (d, Sudtirol) riscatto, Ricciardi (d, Cosenza) riscatto, Carissoni (d, Cittadella) riscatto
Cessioni: Cacciamani (c, Torino) f.p., Burnete (a, Lecce) f.p., Diakitè (d, Palermo) f.p., Kassama (c, Trento) f.p., Ciammaglichella (c, Torino) f.p., Varnier (d, Sudtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, svincolato)
MANTOVA
Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como)
Cessioni: /
MODENA
Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus) riscatto, Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza) f.p., Bozhanaj (c, Reggiana) f.p.
Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter) f.p., Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa)
PADOVA
Acquisti: Sorrentino (p, Monza) riscatto, Bordoni (d, Lazio)
Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano)
PALERMO
Acquisti: Diakitè (d, Juve Stabia) f.p., Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria) f.p., Gyasi (c, Empoli ) riscatto, Lund (d, Colonia) f.p., Nikolau (d, Bari) f.p., Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza)
Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino)
PISA
Acquisti: Loyola (c, Independiente) riscatto, Aebischer (c, Bologna) riscatto, Denoon (d, Zurigo) riscatto
Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjallend), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor)
SAMPDORIA
Acquisti: S. Esposito (c, Spezia) riscatto, Begic (a, Parma) riscatto, Cicconi (d, Carrarese) riscatto, Gartenmann (d, Ferencvaros)
Cessioni: Coubis (d, Cluj)
SUDTIROL
Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia)
Cessioni: /
VERONA
Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais)
Cessioni: Ghilardi (d, Roma) riscatto, Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Orban (f.p.), Nelsson (f.p.), Valentini (f.p.), Lovric (f.p.), Al-Musrati (f.p.).
VICENZA
Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a, Vicenza)
Cessioni: Zamparo (a, Alcione)
Legenda
p= portiere; d= difensore; c= centrocampista; a= attaccante; f.c= fine contratto; f.p.= fine prestito
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