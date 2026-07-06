Arriva dall'Empoli, ha lavorato in nazionale. Sarà il responsabile sanitario gialloblù
Nuovo medico sociale e responsabile sanitario per il Verona.
Si tratta di Luca Gatteschi, fiorentino, nato nel 1962. Arriva dall'Empoli e ha lavorato, nel suo percorso professionale, anche, tra gli altri, con Udinese e Watford. È stato anche in nazionale, sia con l'Italia maschile che con la femminile.
Nei prossimi giorni assumerà ufficialmente l'incarico all'Hellas.
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