Nuovo medico sociale e responsabile sanitario per il Verona.

Si tratta di Luca Gatteschi, fiorentino, nato nel 1962. Arriva dall'Empoli e ha lavorato, nel suo percorso professionale, anche, tra gli altri, con Udinese e Watford. È stato anche in nazionale, sia con l'Italia maschile che con la femminile.

Nei prossimi giorni assumerà ufficialmente l'incarico all'Hellas.