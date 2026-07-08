Il centravanti va in scadenza di contratto il 30 giugno 2027, accordo da trovare

Redazione Hellas1903

Dopo aver debuttato nella scorsa stagione, prima in Coppa Italia e poi in Serie A, Ioan Vermesan è pronto per la nuova annata.

Il centravanti, uscito dalla Primavera dell'Hellas, salirà in ritiro con i gialloblù, a Folgaria.

Resta da valutare la sua situazione, dato che Vermesan va in scadenza di contratto il 30 giugno 2027 e per questo motivo le parti stanno trattando.

A Vermesan si è interessata l'Atalanta, che lo porterebbe nella formazione Under 23, impegnata in C. Il Verona, con i rappresentati del giocatore, studia le possibilità di un rinnovo e la conferma.

Per adesso, comunque, Vermesan sarà nel gruppo di Marco Baroni.

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